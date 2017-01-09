SBL》富邦勇士跟李恩說掰掰 ＮＢＡ等級洋將貝隆回鍋

貝隆。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕富邦勇士今宣布和洋將李恩解約，擁有10年NBA資歷的洋將貝隆確定回鍋，勇士球團發出聲明表示，感謝李恩這陣子的努力與付出，有了上季最佳洋將的加入，相信會是勇士前進季後賽的一大助力，我們持續努力帶給大家更精采的比賽。

身高213公分的貝隆去年加盟日本聯賽富山雷鳥隊，勇士今決定找他回鍋，上季他平均能轟下28.3分，14.8籃板，獲選最佳洋將。

貝隆。（資料照，記者陳志曲攝）