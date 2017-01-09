NBA》活塞「巨人」上場0.2秒 用「跳跳」守住勝利（影音）
2017/01/09 18:05
〔體育中心／綜合報導〕活塞今作客拓荒者，最終在延長賽以125：124險勝拓荒者。比賽最後0.2秒，塞爾維亞籍活塞球員「巨人」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）全場僅上場0.2秒，卻順利干擾了對方發球，讓活塞拿下勝利。
這場比賽最後0.2秒，拓荒者在籃下發球，身高擁有222公分的馬里亞諾維奇這時上場，一直「跳跳跳」干擾拓荒者球員小普朗利（Mason Plumlee）發球，最後小普朗利發球沒有成功，讓活塞守住戰果。
活塞去年夏天開出3年2100萬美元（約新台幣6.7億元）網羅馬里亞諾維奇，但他本季上場時間少，場均上場時間為6.5分，每場平均繳出3.3分、3籃板。
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