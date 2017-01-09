日職》巨人喊「新化」 陽岱鋼想新招、招牌語
2017/01/09 18:32
〔體育中心／綜合報導〕巨人季後大動做補強，在自由市場網羅陽岱鋼等3名好手，新球季喊出口號「新化」，盼望今年求新求變。據日媒報導，陽岱鋼在火腿時期繼承的「新庄POSE」，有可能複製到巨人。
陽岱鋼過去在火腿時期繼承新庄剛志象徵勝利的動作，在換投時與其他2名外野手單膝跪地開會，隊友長野久義也曾致電給總經理堤辰佳，希望能複製此舉，另創一套「巨人POSE」，陽岱鋼本人覺得可行。對此，總經理堤辰佳笑說，還要再與球迷討論看看。
此外，台灣球迷耳熟能詳的陽岱鋼招牌語「3Qです」、「HAPPYです」，陽岱鋼透露新球季還會有新的招牌語出現。
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