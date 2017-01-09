中職》珍惜再一次機會 增菘瑋感恩重返職棒

增菘瑋。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕即將重返職棒的增菘瑋，非常感恩能有再一次的機會，更期待能好好表現，不要留下遺憾。

增菘瑋前年球季後被中信兄弟釋出，返回故鄉台東加盟綺麗珊瑚，去年底中職首度舉辦戰力外測試，增菘瑋投出最快的144公里球速，富邦悍將、統一獅和桃園競相提出合約，增菘瑋最後選擇富邦。

「其實我一度很猶豫要不要參加測試會，」增菘瑋表示：「但是楊老師（綺麗珊瑚球團總經理楊清瓏）一直鼓勵我，他說這一年前我努力調整，把該做的都做好了，如果不去試試看，這些努力就沒有意義了，我才下定決心。」

增菘瑋表示，測試會前他很緊張，怕自己又表現走樣，但是一站上投手丘就沒有多想，投球過程意外順利，即使如此並沒有想到可以獲得合約，很感謝大家看到他的努力。

增菘瑋說，楊老師、家人和經紀公司都認為加盟富邦是最好的選擇，此外，富邦總教練葉君璋也是重要因素。

「我和葉總曾經在國際賽搭配過，」增菘瑋表示：「他看過我最好的時候，也看過我前幾年的低潮，對我非常了解，相信他可以在我需要的時候幫助我。」

「捨不得啊！」楊清瓏表示，增菘瑋不但是好球員，也是很好的人，他在綺麗珊瑚除了打球，在公司上班的銷售、房務等工作都表現出色，增菘瑋要離隊，大家都捨不得，但是他還有夢想要追求，只能給予祝福。

增菘瑋。（記者廖耀東攝）