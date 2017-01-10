公牛3連勝迎戰雷霆 今日賽事預告與轉播

巴特勒。（USA Today）

早安，自由體育為讀者獻上精采賽事直播。

公牛至今3連勝，上役巴特勒攻下全場最高42分，魏斯布魯克上季拿下18次大三元，在成為球隊核心後，本季出賽38場、就繳出17次大三元，今日對戰公牛是否將紀錄追平，令人期待。

HBL男子組熱烈開打，複賽移師高雄巨蛋體育館，網路人氣票選第1的松山高中下午將對上后綜高中，喜愛高中籃球的粉絲千萬不要錯過!

NBA

09：00 雷霆 vs.公牛（緯來體育）

HBL（男子組複賽）

10：30 南山 vs.光復

12：10 東泰 vs.東山

14：00 能仁 vs.強恕 （Fox體育2、3台）

15：40 松山 vs.后綜（Fox體育2、3台）

17：20 泰山 vs.青年（Fox體育2、3台）

19：00 高苑 vs.南湖（Fox體育2、3台）

地點:高雄巨蛋體育館