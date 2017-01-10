公牛3連勝迎戰雷霆 今日賽事預告與轉播
2017/01/10 07:11
巴特勒。（USA Today）
早安，自由體育為讀者獻上精采賽事直播。
公牛至今3連勝，上役巴特勒攻下全場最高42分，魏斯布魯克上季拿下18次大三元，在成為球隊核心後，本季出賽38場、就繳出17次大三元，今日對戰公牛是否將紀錄追平，令人期待。
HBL男子組熱烈開打，複賽移師高雄巨蛋體育館，網路人氣票選第1的松山高中下午將對上后綜高中，喜愛高中籃球的粉絲千萬不要錯過!
NBA
09：00 雷霆 vs.公牛（緯來體育）
HBL（男子組複賽）
10：30 南山 vs.光復
12：10 東泰 vs.東山
14：00 能仁 vs.強恕 （Fox體育2、3台）
15：40 松山 vs.后綜（Fox體育2、3台）
17：20 泰山 vs.青年（Fox體育2、3台）
19：00 高苑 vs.南湖（Fox體育2、3台）
地點:高雄巨蛋體育館
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