中職》林承飛新約接近談成 月薪逾15萬
2017/01/09 19:02
桃猿林承飛。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕繼王柏融5年大約之後，猿隊備受矚目的年輕游擊手林承飛也正透過經紀公司和球團談約，合約應會在春訓前談成。據了解，林承飛今年月薪應不會超過20萬，可能落在15萬左右，比剛開始加盟起薪5萬，漲幅應可觀。
林承飛前年入隊時月薪5萬，去年整季都在一軍，月薪小漲至7萬，以林承飛年輕、有本錢，站在球員立場簽複數年合約年限不必長，甚至僅簽一年，走完合約還能再拚更優渥身價，據了解，很可能和球團簽下1年約，今年打完再拚20萬以上身價。
猿隊領隊劉玠廷未多談，僅說等確定後就會公布，希望全隊合約都能在春訓前談定。林承飛所屬經紀公司秉初則表示，一切都以球團正式公布為準。
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