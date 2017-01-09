成棒》陳韋奇逆轉3分砲 開南力克美孚

開南大學第四棒陳韋奇四局上一棒敲出牆外，三分全壘打逆轉美孚巨人隊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣成棒經典賽今天開打就演出火熱打擊戰，開南大學從5分落後演出大逆轉，陳韋奇轟出超前比數的3分全壘打，以10:7擊敗美孚巨人。

開南由去年U23世界盃防禦率王許凱翔先發，只投1.1局就被擊出4支安打失4分，第3局美孚姚冠瑋再擊出差點飛出左外野全壘打牆的特大號2分砲，取得6:1領先。

美孚先發投手林安可投3局只被擊出3支安打失1分，第4局開南趁著林安可退場展開大反攻，靠著3支安打和2次保送扳回3分後，陳韋奇轟出3分砲而以7:6超前。

雖然4局下美孚隨即攻下1分追成平手，但牛棚依然欲振乏力，開南5、6局再擊出5支安打攻下3分，以10:7領先到終場。

開南廖乙忠中繼5局拿下勝投，被擊出4支安打失1分，吳俊杰投最後1局，無失分拿下救援成功。

美孚巨人隊先發投手林安可。（記者廖耀東攝）