成棒》林安可飆速146公里 卻抽筋提前退場
2017/01/09 19:33
美孚巨人隊先發投手林安可。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕美孚巨人王牌投手林安可今天對開南大學飆出平個人紀錄的146公里球速，卻因為腳抽筋提前退場，未能挑戰球速新高，美孚也在他退場後被逆轉，讓林安可直呼可惜。
林安可前兩局投出好幾個146公里的速球，只被擊出1支安打，但是第2局面對最後一名打者時右小腿抽筋倒地，仍奮力以三振結束開南攻勢。
不過，第3局林安可球速下降，控球也受到影響，一上場被連打2支安打，1出局後再連投2次四壞球，讓開南擠回1分。
林安可表示，今天狀況很不錯，但是並沒有刻意催球速，投出146公里球速有些意外，沒想到卻第一次在比賽中抽筋，不得不提前退場，最可惜的是球隊從6:1領先被逆轉。
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