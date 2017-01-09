韓職》曾砲轟陽建福 北京奧運金牌國手高永民退休
2017/01/09 20:31
高永民（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕北京奧運金牌國手、南韓斗山熊隊32歲老將高永民，今天宣布退休，結束他14年的職棒生涯。
高永民2002年加入斗山熊，韓職生涯14年平均打擊率為2成52，累積46轟、292分打點，有兩季單季盜壘超過30次，曾是韓職的明星二壘手，以防守見長。
高永民曾代表南韓隊參加2007年亞錦賽、2008年北京奧運、2009年的世界棒球經典賽、2012年亞錦賽。他在國家隊時屢屢建功，曾在北京奧運對上台灣隊投手陽建福時轟出三分砲，而北京奧運金牌戰對上古巴隊，當時9局下滿壘，他與游擊手朴鎮萬策動再見雙殺，是南韓隊拿到北京奧運金牌的功臣之一。
《韓聯社》報導，高永民退休後，將轉任KT巫師隊的教練。
高永民（資料照，美聯社）
高永民（資料照，美聯社）
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