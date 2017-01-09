棒球》臉書大玩快閃直播 殷仔、吉見回答超有梗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷近日與中日龍時期戰友吉見一起自主訓練，而今天兩人在臉書玩快閃直播，回答球迷問題。談到新球季目標，吉見希望能幫助球隊奪下優勝，而殷仔則說不要受傷為主。

陳偉殷在直播中擔任吉見的翻譯，球迷的問題一籮筐，有人問兩人最愛吃的食物，吉見回答章魚燒，而陳偉殷喜歡吃火鍋，而殷仔待在美國時曾自己動手做章魚燒，吉見笑說：「你以後來做章魚燒，我拿去賣。」逗得殷仔哈哈大笑，吉見也透露他不敢吃台灣的臭豆腐，因為太臭了。

有球迷問到吉見會不會跳日本最流行由新垣結衣主演的《月薪嬌妻》片尾曲舞蹈「戀舞」，吉見雖然說不會跳，但仍在椅子上比劃動作。吉見被問及最欣賞的美國職棒球星，他馬上就說是陳偉殷，讓現場頓時哄堂大笑。

談到誰的打擊比較好，陳偉殷笑說兩人都一樣差，一致認為前隊友川上憲伸的打擊最好。