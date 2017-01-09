高球》TPGA年度頒獎 詹世昌獲選年度最佳球員

詹世昌獲選為TPGA年度最佳球員。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕台灣職業高爾夫協會（TPGA）今晚舉行年度傑出成績頒獎典禮，今年在國內外贏得4場比賽冠軍的詹世昌，獲選為年度最佳球員。年度獎金王則是贏得台灣名人賽暨三商盃邀請賽冠軍的呂偉智。

TPGA理事長陳志忠利用頒獎典禮的機會，感謝所有贊助單位和球場的支持，2016年台巡賽總獎金突破1億元的里程碑，同時挑戰巡迴賽場次和獎金都增加，讓台灣選手有更多機會走向國際舞台。

應邀出席的前副總統蕭萬長在晚會上表示，高爾夫是讓他能覺得快樂的運動，結緣50多年，這項運動也是增進台灣外交關係的利器，早年他外派馬來西亞的時候就是靠著高爾夫賽事和台灣選手的協助，與馬國政商界人士互動。

他很高興看到最近台灣選手又開始出人頭地，年輕一代的選手在亞巡賽、日巡賽都可以加，這是很好的機會，希望台巡賽能變成各國選手重視的比賽。

詹世昌去年在國內、外賽事都有好成績，是他生涯突破的1年。在媒體票選中獲得近8成的支持，贏得最佳球員殊榮。

呂偉智2016年在台巡賽獲得630萬8639元獎金，其中台灣名人賽暨三商盃邀請賽的冠軍最具意義。

年輕好手蔡哲弘今年在台巡賽表現出色，不僅獲選為TPGA年度最佳新人，還在ThreeBond挑戰巡迴賽以年度總獎金30萬6517元，贏得次巡賽獎金王頭銜。

今晚頒發的TPGA技術獎項得主則是：遠矩獎許豪升（平均309.4碼）。林文堂獲得了老鷹獎（6次）和博蒂獎（147次）。

TPGA年度頒獎典禮，仰德集團董事長許育瑞（左3）與獲獎的許豪升（左起）、林文堂、詹世昌、呂偉智和蔡哲弘等5名好手合影。（左起）（記者趙新天攝）

贏得年度獎金王的呂偉智，感性致詞，謝謝所有幫助過他的人。（記者趙新天攝）

林文堂包辦年度老鷹獎和博蒂獎。（記者趙新天攝）

蔡哲弘（右）獲得ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王。由ThreeBond總經理宮崎章彥頒獎。（記者趙新天攝）

前副總統蕭萬長（左）特別參加TPGA頒獎典禮，頒發遠距獎給許豪升。（記者趙新天攝）