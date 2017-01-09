全國羽球排名賽 薛軒億拍落夜市球王六度摘冠
2017/01/09 21:04
薛軒億拿下王座。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕31歲羽球老將薛軒億今於全國排名賽展現精湛球技，面對年齡小10歲的「夜市球王」王子維，僅花了36分鐘就輕鬆以直落二21：15、21：7勝出，笑納個人在全國排名賽的第6座冠軍，王子維則落入敗部，今爭取第二名。
薛軒億此役從未落後過，首局中段拉出8：3的攻勢甩開王子維的追擊，輕鬆拔得頭籌，次局更展現強大的壓制力，打出11：1的關門攻勢，輕鬆以14分之差大勝。
女單決賽則由合作金庫女將江美慧對決新生代強敵李佳馨，雙方纏戰至決勝盤才決勝負，江美慧利用節奏轉換和刁鑽的吊球，驚險以局數2：1擊敗李佳馨，生涯首次再排名賽封后。
江美慧拿下后冠。（記者林正堃攝）
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