NBA》「曾向我學習防守」名人堂球星讚Kobe企圖心強

湖人退役球星布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以剽悍防守著稱的名人堂球星「手套」裴頓（Gary Payton）日前在節目中談到湖人退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）球員時期曾向他學習防守技巧，並稱讚布萊恩對籃球知識的渴望。

裴頓日前參與「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的節目，談到現今NBA球員很少向傳奇球星吸取經驗及技巧，裴頓則藉此稱讚老大「布萊恩球員時期曾向我學習防守方面的技巧，他對於籃球知識的執著是很難想像的，企圖心非常旺盛。」

布萊恩球員時期以十足的拚戰精神著稱，也常向許多NBA傳奇球星討教，如喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等人，裴頓則是90年代著名的球星，以球風剽悍聞名，於2013年入選名人堂。

名人堂球星裴頓。（資料照，法新社）