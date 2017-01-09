NBA》史上第一人！恩比德寫高效率鬼神紀錄

恩比德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因傷報銷2個賽季的2014年七六人探花恩比德（Joel Embiid），本季強勢復出，雖然上場時間被限制，但仍繳出高效率的驚人表現，今天面對籃網出賽將近24分鐘，攻下20分、5籃板、4助攻，連續6場出賽不到30分鐘進帳20分，聯盟史上第一人。

恩比德在這6場比賽當中平均上場26分鐘，攻下23.8分、7籃板、2.8助攻、2.1阻攻，得分效率超高，他也以連續6場上場少於30分鐘攻下20分以上的紀錄，超越了由騎士厄文（Kyrie Irving）和快艇克勞佛（Jamal Crawford）所保持的連續4場。

恩比德本季表現令人驚艷，不僅有望打進明星賽，更有機會角逐新人王獎項。