成棒》增菘瑋兄弟聯手 綺麗珊瑚挺進四強

台東綺麗珊瑚投手增菘瑋後援一局，小試身手。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕即將重返職棒的增菘瑋不想太快缷下台東綺麗珊瑚球衣，今天投最後1局無失分，他的弟弟增鈺傑演出猛打賞，包括首局首打席全壘打，在單敗淘汰制的台灣成棒經典賽以7:3擊敗台中運動家。

綺麗珊瑚總教練謝承勳表示，今天主要是讓增菘瑋熱身和熟悉場地，後天的四強賽將由增菘瑋先發出戰開南大學。

綺麗珊瑚先發投手王政浩前8局只被擊出4支安打，失2分只有1分責失，第9局一上場投出四壞球，綺麗珊瑚起用增菘瑋救援。

台東綺麗珊瑚第一棒增鈺傑，為增菘瑋的弟弟，全場繳出5支3，首打席即敲出陽春砲，表現相當亮眼。（記者廖耀東攝）

台東綺麗珊瑚先發投手王政浩主投八局，失2分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

增菘瑋面對首名打者黃家偉被打成強襲球，沒有處理好形成失誤，隨後連續解決3名打者，包括1支高飛犧牲打，用11球完成1局的救援工作。

增鈺傑的首局首打席全壘打帶動綺麗珊瑚士氣，取得一路領先，增鈺傑5打數3安打、2打點，林宏育擊出1支兩分全壘打、陳誌祥也打出3安打，運動家陳勤宗3打數擊出全壘打、二壘打各1支。

增菘瑋。（記者廖耀東攝）