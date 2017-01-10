經典賽》賽揚強投骨折退出 重擊美國隊輪值

薛哲宣布參加經典賽。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕國民隊宣布陣中王牌薛哲（Max Scherzer）因右手無名指疲勞性骨折，將不會參加明年3月的世界棒球經典賽（WBC），影響美國隊的輪值戰力。

薛哲在推特解釋，他的無名指去年八月底就開始不舒服，診斷與治療完後並無大礙，因而繼續投球，直到12月接受第二次核磁共振檢查（MRI），確認無名指的關節有疲勞性骨折的現象，「對於自己不能跟李蘭（美國隊總教練）重聚感到很失望，但我很期待美國隊的表現。」

雖然薛哲將缺席經典賽，但國民隊表示他會準備好參加春訓。這位王牌退出美國隊後，美國隊輪值還有亞契（Chris Archer）與史卓曼（Marcus Stroman）。

薛哲上季戰績20勝7敗，總計228.1局，狂飆284次三振，防禦率2.96，每局被上壘率（WHIP）更只有0.968，他是自1965年「神之左手」柯法斯（Sandy Koufax）後、第一位領先勝投、三振、局數與WHIP的國聯投手。