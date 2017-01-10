NBA》籃網補防守破洞 裁狀元、簽浪人
2017/01/10 08:01
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天宣佈釋出2013選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），並與身高6呎9吋的浪人前鋒艾西（Quincy Acy）簽下10天短約。
班奈特在2013年被騎士以狀元選中，但卻始終打不出外界預期，生涯僅4季就待4支球隊，本季在籃網出賽23場，平均每場有5分、3.4籃板。
籃網去年奧運期間觀察班奈特後，決定提供他1年100萬美元的合約，未料他的防守意識無法讓球團滿意，因此無緣待滿整季。
艾西則是一名26歲的籃球浪人，籃網將是他生涯6季中的第6支球隊，本季他曾效力小牛但遭釋出，外傳是因為他在休息室與隊友不合。
不過艾西在與籃網簽約後，於Instagram上貼出《聖經》雅各書中的一段話勉勵自己，「忍受試探的人是有福的；因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛祂之人的。」
林書豪與班奈特擊掌。（法新社）
選秀狀元的下一站會是哪裡？（美聯社）
艾西（右）（美聯社）
相關新聞
- 公牛3連勝迎戰雷霆 今日賽事預告與轉播
- NBA》「曾向我學習防守」名人堂球星讚Kobe企圖心強
- NBA》史上第一人！恩比德寫高效率鬼神紀錄
- 籃球》74秒狂轟18分 美大學男籃上演史詩大逆轉！（影音）
- NBA》開賽18秒喊暫停 柯爾：我弱化版波總啦！（影音）
推薦新聞
-
NBA》後場戰力吃緊 七六人補強控衛三選一2017/01/10 08:59
-
NBA》取消最大交易案 老鷹還要跟騎士拚2017/01/10 08:39
-
NBA》籃網補防守破洞 裁狀元、簽浪人2017/01/10 08:01
-
經典賽》賽揚強投骨折退出 重擊美國隊輪值2017/01/10 07:40
-
公牛3連勝迎戰雷霆 今日賽事預告與轉播2017/01/10 07:11