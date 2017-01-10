NBA》籃網補防守破洞 裁狀元、簽浪人

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天宣佈釋出2013選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），並與身高6呎9吋的浪人前鋒艾西（Quincy Acy）簽下10天短約。

班奈特在2013年被騎士以狀元選中，但卻始終打不出外界預期，生涯僅4季就待4支球隊，本季在籃網出賽23場，平均每場有5分、3.4籃板。

籃網去年奧運期間觀察班奈特後，決定提供他1年100萬美元的合約，未料他的防守意識無法讓球團滿意，因此無緣待滿整季。

艾西則是一名26歲的籃球浪人，籃網將是他生涯6季中的第6支球隊，本季他曾效力小牛但遭釋出，外傳是因為他在休息室與隊友不合。

不過艾西在與籃網簽約後，於Instagram上貼出《聖經》雅各書中的一段話勉勵自己，「忍受試探的人是有福的；因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛祂之人的。」

林書豪與班奈特擊掌。（法新社）

選秀狀元的下一站會是哪裡？（美聯社）

艾西（右）（美聯社）