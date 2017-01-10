NBA》後場戰力吃緊 七六人補強控衛三選一
2017/01/10 08:59
〔體育中心／綜合報導〕七六人本季勝場數達到10勝，已追平上季例行賽戰績，據美媒《雅虎體育》消息，球隊仍考慮補強後場陣容，正打算以10天短約形式簽下一名控球後衛。
七六人的控球後衛有西班牙名將羅德里格斯（Sergio Rodriguez）、以及麥康諾（T.J. McConnell），由於貝利斯（Jerryd Bayless）上個月左腕開刀球季報銷、選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）開季前受傷缺陣，球隊需要控衛應急。
羅賓森（Nate Robinson）、法瑪（Jordan Farmar）、費雷爾（Yogi Ferrell）成為七六人考慮的三名人選之一，費雷爾也在今天球隊休兵日進行試訓。
七六人打算補強控球後衛。（取自VN Design）
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