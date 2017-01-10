NBA》2017首周最佳球員 柯瑞巴特勒上榜

柯瑞獲選為西部最佳球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年的首周最佳球員出爐，這次是由勇士隊柯瑞（Stephen Curry）與公牛隊巴特勒（Jimmy Butler）獲選為東西部單週最佳球員。

柯瑞上周每場平均可得31.8分、5.5助攻以及4.5籃板，其中有三場比賽得分都破30。柯瑞也是勇士隊史上第七位得分破12000分的球員，而在柯瑞的帶領下，勇士上周取得3勝1敗的成績。

巴特勒上周每場平均攻下38分，是全聯盟最高，並可得9.3籃板及6.3助攻。其中在對上黃蜂的比賽時，巴特勒一人拿下52分，是既「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，能在自家主場轟下50分以上的球員。

巴特勒獲選為東部最佳球員。（法新社）