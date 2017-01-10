NBA》「淋什麼啦」七六人新秀爆怒 用髒話「譙」學長（影音）
2017/01/10 08:55
〔體育中心／綜合報導〕七六人昨天（9日）以10分之差擊敗籃網，新秀薩里奇（Dario Saric）替補上場30分鐘攻下18分，是球隊贏球的關鍵人物。賽後接受媒體採訪時，資歷大一屆的麥康諾（T.J. McConnell）從他頭上淋一杯水表達慶賀，薩里奇很快地閃過並喊出髒話，令麥康諾相當錯愕。
薩里奇後來在Instagram上貼出與麥康諾的合照，並且向球迷們及隊友道歉：「這張照片是我們友誼的證據，我當時的反應太過火了。在此我想向所有球迷道歉，當然還有麥康諾。再次表達歉意。」
麥康諾在薩里奇頭上淋一杯水。（取自影片）
薩里奇貼出與麥康諾的合照。（取自Instagram）
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