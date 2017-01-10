NBA》取消最大交易案 老鷹還要跟騎士拚
2017/01/10 08:39
〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天宣佈，將不再兜售陣中王牌大前鋒米爾塞普（Paul Millsap），將繼續朝季後賽努力。
前幾天老鷹與騎士達成交易，送走當家射手柯佛（Kyle Korver），換來騎士老將鄧李維（Mike Dunleavy）、M.威廉斯（Mo Williams）以及首輪選秀權，被外界視為重建的佈局，老鷹也兜售起明星大前鋒米爾塞普。
老鷹總經理威爾考克斯（Wes Wilcox）今天說明，球隊撤回米爾塞普的交易案，米爾塞普本季平均每場17.7分、8.2籃板、3.8助攻、1.6次抄截，是老鷹的攻防中樞，但他本季年薪高達2000萬美元，加上宣佈今年將跳出合約尋求更高身價，讓老鷹動起交易的念頭。
擺平米爾塞普交易案後，老鷹也安撫新同學鄧李維的情緒，被交易到老鷹後，鄧李維一度向老鷹尋求買斷合約，並拒絕向球團報到，但在老鷹總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）出面協調後，鄧李維同意在球隊中的新定位，決定向球團報到讓這筆交易順利完成。
老鷹將不再交易米爾塞普。（左）（美聯社）
鄧李維確定當老鷹。（美聯社）
老鷹失去射手柯佛（美聯社）
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