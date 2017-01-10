NBA》肘擊卓吉奇 克拉克森遭罰48萬

克拉克森遭罰款15000美元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛克拉克森（Jordan Clarkson）上周六與熱火隊卓吉奇（Goran Dragic）爆發肢體衝突，引發軒然大波。而聯盟今日宣布，將對克拉克森開罰15000美金（約新台幣48萬）。

此衝突起源於克拉克森與卓吉奇互相卡位，兩人在一陣推擠後，克拉克森直接一拐打在卓吉奇脖子上，兩人差點大打出手。

NBA聯盟表示，克拉克森因肘擊卓吉奇，所以開罰15000美金以示警告，但並沒有對克拉克森做出禁賽的處置。

克拉克森對此表示，以為會有更重的處罰，但他也接受懲處，並希望事情告一段落。「這是一個警告，我第一次遇到這種事，我會試著去處理好。」

卓吉奇（美聯社）