MLB》打擊率全聯盟第3差 光芒1.6億補強外野手

拉斯默斯上季守備相當出色。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今以1年約500萬美元（約1.6億台幣）簽左打拉斯默斯（Colby Rasmus）補強外野戰力。

拉斯默斯是去年太空人第二高薪球員（800萬），但因傷僅出賽107場，打擊率0.206是全大聯盟至少350打席中第三低，僅次於諾里斯（Derek Norris）的0.186、提謝拉（Mark Teixeira）的0.204。

雖然打擊率不高，但拉斯默斯守備表現相當出色，去年鎮守外野拿下14個守備防禦點，僅次於馬堤（Starling Marte）、杜佛（Adam Duvall）。

拉斯默斯新球季預計擔任左右外野手，偶爾也會指定打擊或是擔任中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）的替補。