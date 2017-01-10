英超》吉魯願長留兵工廠 即將簽下延長合約
2017/01/10 12:02
〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅兵工廠即將與陣中主力前鋒吉魯（Olivier Giroud）簽下延長合約。
「就合約問題，我們雙方快達成共識了，」吉魯表示，「這也是球隊對我有信心的象徵，我想繼續效力兵工廠，這裡如同家一樣，我感覺非常好。」
兵工廠目前在英超戰績12勝5和3敗，積分41分暫居第5名，歐冠打進16強淘汰賽，足總盃則挺進到第4輪。
吉魯另外也補充：「總教練溫格（Arsene Wenger）一直都告訴我，我是球隊裡面的重要球員。我知道自己有能力表現以達到大家的期待，我只需要保持耐心，好好訓練，等待屬於我的一刻到來。」
吉魯本季往往在關鍵時刻建功。（資料照，路透社）
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