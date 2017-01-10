NBA》「時候到了」 阿根廷老將今宣布退休

普里吉歐尼（左）本季開打前曾隨火箭隊出戰中國賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現年39歲、曾效力於尼克、火箭、快艇的阿根廷老將普里吉歐尼（Pablo Prigioni）今天在推特宣布退休。

「時候到了，」普里吉歐尼說，「我從來沒想過自己有一天會宣布離開籃球場，因為我不知道該怎麼說再見。也許那些奪冠後退休的球員感覺很幸福，我就從來沒想過，因為這是悲傷的一刻。但我可以確定，我的身體與大腦都告訴我該離開了，留意到身體狀況後，我毫不猶豫地選擇退休，100%經過考慮。」

普里吉歐尼生涯最精彩的一刻並不在NBA。他從1995年開始職業生涯，在阿根廷磨練4年後轉到西班牙打了13個球季，並在2006年獲選為西班牙國王盃MVP、2008年獲得西班牙超級盃MVP，2度入選歐冠年度第2隊。披阿根廷國家隊球衣征戰的日子裡，他也隨隊贏得2008年北京奧運銅牌以及美錦賽1金2銀1銅。

最後普里吉歐尼表示：「我要感謝許多人，沒辦法一一提到，所以我把他們都歸在籃球這個字裡面。感謝所有信任我的球隊，為了每支球隊我都竭盡全力，一路走來我都無愧於心。籃球，我會永遠想念你。」

普里吉歐尼。（資料照，法新社）

普里吉歐尼（右）隨阿根廷贏得2008年奧運銅牌。（資料照，法新社）