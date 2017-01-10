NBA》甜瓜本季第三次遭驅逐 尼克不敵鵜鶘

安東尼第三節遭驅逐出場，尼克頓失領導者。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰鵜鶘，不過卻出師不利，先發控衛羅斯（Derrick Rose）因不明原因未出賽，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與歐昆恩（Kyle O'Quinn）在第三節也先後遭驅逐出場，少了多名主將的尼克，終場以96：110敗給鵜鶘。

據傳羅斯原先在先發陣容裡，但在開賽前的暖身卻不見他的身影，尼克球團也一直聯絡不到人，最後只好派出詹寧斯（Brandon Jennings）擔任先發，詹寧斯本場貢獻20分、5籃板。

安東尼在第三節時，因為與裁判爭論時超過時間，接連收到兩次技術犯規而遭驅逐出場，這也是他本季第三次遭到驅逐，而安東尼離場前留下18分、6籃板。歐昆恩則是被判二級惡意犯規而趕出場外。因此尼克第三節只拿下15分，最終也敗給鵜鶘。

鵜鶘打完前三節就領先25分，輕鬆拿下比賽。「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）一人攻下40分、18籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）則有9分、7助攻，希爾德（Buddy Hield）也挹注11分。此役鵜鶘拿下第15勝，在西部排名第11。