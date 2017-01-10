日職》岱桑的MLB隊友球種多狂？ 這2段影片秒懂
2017/01/10 10:25
〔體育中心／綜合報導〕巨人軍休季大補強，除了台灣球星陽岱鋼備受期待之外，「數學家」卡米內洛（Arquimedes Caminero）的強力球種也是焦點之一，上季他有兩記球種被美媒評選為單日最佳。
其中一顆是他在去年8月18日對決MVP楚奧特（Mike Trout）時，不慎將球投進紅中，但他硬是靠著100英里的速球讓鱒魚揮空；第二顆則是面對大都會時，一記超級犀利的指叉球讓菜鳥雷諾斯（Matt Reynolds）毫無招架之力。
卡米內洛上季最快飆出102.2英里（約164.4公里），排名全大聯盟第3名。根據Fangraphs顯示，他的速球平均球速高達97.8英里（約157.3公里），指叉球則有90.3英哩（約145.2公里）。
100英里快速球：
90英里指叉球：
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