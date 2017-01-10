MLB》曾與建仔一同救火 基伊傷癒復出準備好了
2017/01/10 10:32
王建民與基伊。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕去年在皇家浴火重生的基伊（Dillon Gee），目前仍是自由球員，上季末基伊因傷提前報銷，但最近他接受檢查通過醫師許可，將開始練投準備新球季。
去年10月基伊被檢查出胸廓出口症候群後開刀治療，留下8勝9敗防禦率4.68的成績，據美國媒體報導，基伊已準備好參加春訓，目前也有幾支球隊向他表達興趣。
基伊2007年被大都會選中，2010年上大聯盟，但卻長期受到傷勢困擾，在2015年遭釋出，去年則成功在皇家證明自己，傳大都會有意將他簽回。
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