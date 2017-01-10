足球》大獎拿不完 C羅獲選「世界足球先生」

〔體育中心／綜合報導〕FIFA（國際足總）在台灣時間今天（10日）凌晨頒發2016年度「最佳獎」（FIFA "The Best" Football Awards），其中最受矚目的男足最佳球員獎，也就是昔日的「世界足球先生」獎，由效力西甲豪門皇家馬德里的葡萄牙王牌前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）獲得。

2016年，C羅幫助皇馬拿到第11座歐冠獎盃，並以16球成為上季歐冠最佳射手，歐冠決賽中，C羅也在與馬德里競技的12碼PK戰中踢進致勝球。1個月後的歐洲盃，C羅幫助葡萄牙從小組預賽脫穎而出，成為足壇首位連續4屆歐洲盃都有進球的球員。雖然在決賽因傷下場，但葡萄牙靠著埃德爾（Eder）在延長賽的進球獲得隊史歐洲盃首冠。

C羅在2016年的各項賽事裡，上場55次攻進51球，並送出17次助攻，其中為皇馬出賽42場攻進38球，為葡萄牙出賽13場攻進13球。亮眼的數據加上2座具分量的冠軍獎盃，C羅獲頒最佳球員獎是實至名歸。

頒獎典禮上，C羅表示：「去年對我來說如夢似幻，我跟皇馬一起贏得歐冠，跟葡葡牙一起贏得隊史首冠，此刻我非常驕傲也非常高興，在這裡我要感謝我在俱樂部以及國家隊的隊友，還有教練們，謝謝。」

C羅獲頒FIFA最佳男足球員獎。（美聯社）