足球》五人制足球皇帝 巴西名將法爾考獲傑出生涯獎

〔體育中心／綜合報導〕去年9月宣布退休的巴西五人制足球（Futsal）國家隊成員，39歲老將法爾考（Falcao），今天獲頒FIFA傑出生涯獎。

法爾考曾經4度獲頒五人制足球的世界足球先生獎，曾2度帶領巴西奪得五人制世界盃冠軍，被稱為五人制足球的「球王比利」（Pele）。

得獎後，法爾考表示：「我能說這是我生涯裡最特別的一刻，雖然用特別不足以形容此刻我的心情，因為這是完美的結束，很高興自己的生涯能獲得肯定。來到這頒獎典禮時，其他球員們看到我都多看了幾眼，看看我是不是傳聞中五人制的法爾考。雖然一樣是踢足球，但五人制球員的人氣遠遠不如其他人，這座獎盃對我而言是最棒的肯定，2017年1月9日我會永遠銘記在心。」

法爾考（左）。（法新社）

影音：FIFA剪輯的法爾考生涯精采片段