NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
2017/01/10 11:18
羅斯今天無故缺賽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」怎麼了？今天尼克在主場迎戰鵜鶘，當家控衛羅斯（Derrick Rose）卻無故缺席，直到比賽結束尼克球團都無法與羅斯取得聯繫。
爆料專家Adrian Wojnarowski在推特上透露，今天賽前尼克全隊上下都沒看到羅斯的蹤影，相關人士更指出，羅斯無故缺賽可能是因為上一場對公鹿時第4節遭教練冰在板凳上，導致心有不悅。
尼克今天賽前僅宣佈庫茲米斯卡斯（Mindaugas Kuzminskas）生病缺賽，並未表示有其他球員缺席，而一般來說球員在球隊未宣佈的情況下缺席是相當罕見，
這場比賽尼克將詹寧斯（Brandon Jennings）放上先發，他拿下全隊最高的20分、4助攻，但尼克仍以96：110敗給鵜鶘。
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