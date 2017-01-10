NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
2017/01/10 13:14
柯佛可能在明天穿上騎士球衣並出賽爵士。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕騎士在上周網羅老鷹射手柯佛（Kyle Korver），而外界都在關注柯佛何時會披上騎士球衣上場，據傳柯佛將會在明天對上爵士一役中出賽。
騎士送走老將鄧李維（Mike Dunleavy）、M.威廉斯（Mo Williams），換來老鷹當家射手柯佛。據傳柯佛預計在明天的比賽中出場，對決他曾經效力過的爵士。
而柯佛也做好加入騎士隊的準備，「加入騎士是一個好機會，他們是一支很棒的球隊，成為他們的一份子我很興奮，但我也會想念亞特蘭大的一切。」
柯佛本季在老鷹時，出賽32場比賽，平均可獲得9.5分，而三分命中率則有40.9%。柯佛的加入，可望將騎士的外線更加升級。
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