足球》FIFA年度最佳進球 大馬球員「逆天」自由球獲獎 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕FIFA今天進行頒獎典禮，2016年度最佳進球「普斯卡斯獎」（FIFA Puskas Award）頒給馬來西亞球員蘇布里（Mohd Faiz Subri），蘇布里成為史上首位獲獎的亞洲球員。

蘇布里得獎後表示：「能獲邀到蘇黎世，見到這麼多頂級球星令我感到非常興奮。在宣布得獎者前我非常緊張，得獎之後我才平靜下來。我在訓練時相當努力，能得獎都是努力後的成果。很幸運地，我踢進了那個自由球，那是我生涯最棒的進球。我的願望是到馬來西亞以外的地方踢球，不過現在我還待在國內聯賽，所以我會專注於幫助球隊取勝。」

蘇布里。（路透社）