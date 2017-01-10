足球》FIFA年度最佳進球 大馬球員「逆天」自由球獲獎 （影音）
2017/01/10 12:05
〔體育中心／綜合報導〕FIFA今天進行頒獎典禮，2016年度最佳進球「普斯卡斯獎」（FIFA Puskas Award）頒給馬來西亞球員蘇布里（Mohd Faiz Subri），蘇布里成為史上首位獲獎的亞洲球員。
蘇布里得獎後表示：「能獲邀到蘇黎世，見到這麼多頂級球星令我感到非常興奮。在宣布得獎者前我非常緊張，得獎之後我才平靜下來。我在訓練時相當努力，能得獎都是努力後的成果。很幸運地，我踢進了那個自由球，那是我生涯最棒的進球。我的願望是到馬來西亞以外的地方踢球，不過現在我還待在國內聯賽，所以我會專注於幫助球隊取勝。」
蘇布里。（路透社）
相關新聞
- 足球》大獎拿不完 C羅獲選「世界足球先生」
- 足球》FIFA重新設下8大「最佳獎」 與金球獎各自獨立 （影音）
- 足球》停戰日佩虞美人花遭罰 英足協將對FIFA提起上訴
- 足球》2018年世界盃 吉祥物「射手」率先登場
- 足球》世界盃擴軍？ 「多8個名額非洲至少分得2個」
推薦新聞
-
NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士2017/01/10 13:14
-
足球》FIFA年度最佳進球 大馬球員「逆天」自由球獲獎 （影音）2017/01/10 12:05
-
英超》吉魯願長留兵工廠 即將簽下延長合約2017/01/10 12:02
-
NBA》單週最佳球員巴特勒傷退 公牛遭雷霆肆虐2017/01/10 11:57
-
NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽2017/01/10 11:18