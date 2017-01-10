NBA》單週最佳球員巴特勒傷退 公牛遭雷霆肆虐

巴特勒因傷提前退場。（USA Today Sports）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕公牛隊搖擺人巴特勒上週傑出表現榮獲單週最佳球員獎項肯定，但今天因為身體不適傷退，公牛主場以94：109不敵雷霆。

巴特勒此役上場29分，因身體不適提早退場，僅留下1分、7助攻數據，球團隨後也宣布，下一戰客場華盛頓，巴特勒將不會隨隊出賽。

教練霍伊柏格表示，他欣賞巴特勒的拚戰精神，身體不舒服還是上場打球，證明他還能拚。

雷霆此役早早拉開差距，亞當斯攻全隊最高22分、魏斯布魯克21分，雷霆主宰禁區，籃下進帳60分，快攻搶下25分，對方只有4分。

本季17次締造大三元的魏斯布魯克，今天貢獻21分、14助攻與9籃板，終場差一個籃板與大三元擦身而過。