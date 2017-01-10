MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投

〔體育中心／綜合報導〕隨著棒球金童A-Rod退休，洋基花錢買球員的氣勢已不如以往，美國媒體《Cheat sheet》近期排名洋基在A-Rod時代的7大爛約，日本投手井川慶高居第一。

第七名：康崔拉斯（Jose Contreras）

曾效力中信兄弟的康崔拉斯，2002年與洋基簽下4年3200萬美元（約10億台幣），希望能複製「公爵」赫南德茲（Orlando Hernández）的成功，想不到康崔拉斯只在紐約出賽36場，留下15勝7敗、防禦率4.64的成績。

康崔拉斯。（記者羅沛德攝）

第六名：A-Rod

A-Rod在2000年與遊騎兵簽10年2.52億美元，轉戰洋基之後，他在2007年逃脫合約，在即將滿32歲時又與洋基簽10年2.75億美元，合約走一半後，A-Rod就遭遇禁藥、傷痛所擾，2012-16年平均打擊率僅0.249。

A-Rod。（法新社）

第五名：柏奈特（A.J. Burnett）

柏奈特2008年與洋基簽5年8250萬，首年表現還算穩定（13勝9敗、防禦率4.04），隨後兩年防禦率都破5，最後認賠送到海盜隊，吃下最後3100萬中的1800萬，5年合約只換到一個好球季。

柏奈特。（美聯社）

第四名：艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）

2013年與洋基簽7年1.53億美元的超大合約，艾斯柏瑞首年繳出打擊率0.271、16轟，但近兩年遭遇各種傷痛，打擊上也不如預期，合計僅繳出2.9的勝利貢獻值（WAR），目前還有4年8456萬的合約還沒走完。

艾斯柏瑞。（今日美國）

第三名：沙巴西亞（C.C. Sabathia）

沙巴西亞在2008年與洋基簽7年1.61億美元，前三年繳出59勝23敗、防禦率3.18的成績，也讓洋基在2011年再將合約延長1年，沒想到沙胖在2012-16年期間，只有1年有明星水準，最後4年戰績32勝39敗、防禦率4.54。

沙巴西亞。（今日美國）

第二名：帕瓦諾（Carl Pavano）

被稱為「痛痛人」的帕瓦諾，2004年與洋基簽4年3995萬合約，結果遭遇大大小小的傷痛，只在洋基出賽26場，戰績9勝8敗，防禦率高達5。

帕瓦諾。（美聯社）

第一名：井川慶

洋基在2007年以5年4600萬美元簽井川慶，結果這位阿宅左投只在大聯盟出賽16場，戰績2勝4敗，防禦率6.66，2009-11年待在小聯盟結束合約，小聯盟生涯多達36勝。

井川慶。（路透）