10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊

許孟哲平時熱愛冰球運動。（圖片擷取自「許孟哲 JaSon」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人許孟哲為前偶像團體「5566」成員，平時熱愛冰上曲棍球的他，如今更獲選為「2017男子成人中華台北代表隊」成員，將代表台灣赴日本北海道參加亞洲冬季運動，與國際冰球總會於保加利亞舉辦的世界盃。

根據《蘋果日報》報導，許孟哲從事冰球運動已有10年資歷，在6日徵選當天還撞期節目錄影，但工作結束後他仍直奔台北小巨蛋參選，沒想到表現比平時更加優秀，順利入選。

能夠成為中華隊的一員，許孟哲對自己感到驕傲，強調10年來不放棄的練習，終於有展現實力的機會，未來也將更加努力。