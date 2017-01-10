NBA》球迷別擔心 諾亞找到羅斯了
2017/01/10 12:50
諾亞與羅斯感情深厚。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克當家球星羅斯（Derrick Rose）今天無故缺席比賽，引起球團、球迷的高度關注，外界也相當擔心羅斯的人身安全，賽後他的老戰友諾亞（Joakim Noah）幫羅斯向大家報平安，表示2人已取得聯繫。
諾亞賽後說羅斯「很OK」，但未再多談相關細節，外傳羅斯缺賽可能與教練團失和有關，對此總教練何納塞克（Jeff Hornacek）則表示，「目前無法透露相關細節，需要等到羅斯回來親自向大家說明。」
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