NBA》湯斯砍34分奪諾天王風采 灰狼力克小牛
2017/01/10 13:25
〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天在湯斯（Karl-Anthony Towns）首節20分的帶領之下，上半場一度領先18分，終場以101：92力克小牛，結束4連敗。
湯斯開賽後手感非常火燙，單節9投8中獨得20分，幫助灰狼打完第1節以33：19領先。小牛在第2節起靠老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）連續3記三分球追到個位數差距。下半場比賽，湯斯依然主宰禁區，雖然拉文（Zach LaVine）受傷退場，但灰狼還是能穩住領先直到最後。
湯斯全場攻下34分，並抓下11籃板，盧比歐（Ricky Rubio）繳出13分、5籃板、15助攻、5抄截的全能數據；小牛則是巴恩斯（Harrison Barnes）的30分表現最出色，諾威斯基也打出本季個人最佳表現，得到26分、5籃板、4助攻。
湯斯。（美聯社）
諾威斯基。（美聯社）
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