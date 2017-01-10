NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭
2017/01/10 15:09
勇士與灰狼將在今年10月的中國賽交手。（取自NBA官網）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊老闆泰勒（Glen Taylor）向美媒《ESPN》透露，灰狼與勇士將在今年10月的2場NBA中國賽交手，比賽地點分別在深圳與上海，這也將是灰狼隊第一次到中國比賽。
「我等不及看到球隊去那裡比賽了，」泰勒在今天稍早灰狼與小牛的比賽裡說，「得知我們的對手是勇士，讓這次中國之旅變得更有趣。」
身為運動行銷公司總裁的蔣立章，在去年夏天購買灰狼與WNBA山貓各5%的股份，並計劃讓灰狼隊參加今年的中國賽；勇士曾經在2013年到中國與湖人比賽，但當時勇士的人氣並不如現在這麼高，球迷們是為了Kobe買票進場。
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