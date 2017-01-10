網球》盧一哥奧克蘭男單開胡 壽星莊佳容荷巴特首戰受挫
2017/01/10 13:07
盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金45萬美元（約1437.3萬台幣）的紐西蘭奧克蘭男網賽，盧彥勳雖挨了17記愛司轟炸，連續搶7得逞照樣後來居上，4：6、7：6（7：5）、7：6（11：9）大逆轉身高198公分的俄羅斯「重砲手」卡查諾夫（ Karen Khachanov ），「寶島一哥」3盤大戰驚險開胡，同時生涯第5度在此福地挺進單打16強。
世界男單排名61的盧彥勳，開賽慘遭現居51席的年輕高大對手重砲壓制，第9局被破發，首盤拱手讓人。次盤「寶島一哥」又在第3局先被破發，所幸隨即回破止血，雙方一路拉鋸至6：6僵持不下，搶7時盧彥勳展現經驗與韌性，從4：5連下3分扳回一城。決勝盤盧彥勳乘勝追擊，第3局破發一路領先，儘管第10局錯失2個賽末點被破，台俄雙雄第2度搶7時，後勁十足的「寶島一哥」不但躲過2個賽末點，更在第5個賽末點鎖定勝利。
盧彥勳曾在2014年曾打進決賽，可惜最後屈居亞軍，如今激戰逾2個半小時喜開紅盤，將與激美國第7種子強森（Steve Johnson） 角逐8強門票，這是雙方第4度巡迴賽對決，盧一哥暫挾2勝1負領先，包括3年前在此8強贏球。
此外，澳洲荷巴特女網賽，今天正好滿32歲的莊佳容未能替自己贏得生日賀禮，台灣老將與美國搭檔吉伯絲（Nicole Gibbs）雙打首戰第3種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski ）／中國楊釗煊，首度合作的「台美聯軍」熱機稍慢，0：6、5：7受挫未能晉級。
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