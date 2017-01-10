NBA》不滿被酸是「魯蛇」 推特王槓上AV女神

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨天擊敗籃網後，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在Instagram上貼出一張與隊友西蒙斯（Ben Simmons）、諾埃爾（Nerlens Noel）以及饒舌歌手米爾（Meek Mill）的合照，沒想到這張照片卻遭昔日「世界第一AV女優」米婭卡莉法（Mia Khalifa）嘲諷，她將照片轉貼到自己的IG頁面上寫下「整間都魯蛇」的註解，反遭七六人球迷圍剿。

除大批七六人球迷湧入開嗆外，就連事主恩比德也加入戰局，他在下方留言開酸「不愧是口交無數的女人所言。」反將米婭卡莉法一軍。

許多球迷看到恩比德留言嘲諷，也紛紛朝米婭卡莉法進攻，但多數留言缺乏理性，形成人身攻擊的大混戰。

推特王與AV女優槓上。（翻攝自紐約郵報）

恩比德在IG留言開嗆。（取自Instagram）

米婭卡莉法身材傲人。（取自網路）

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