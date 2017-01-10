NBA》飆罵風波 格林喊冤：與KD關係好才這樣

格林（左）與杜蘭特（右）交情不受外界影響。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士先前對上灰熊一役，在第四節時格林（Draymond Green）在場邊貌似飆罵杜蘭特（Kevin Durant），雖然杜蘭特已出面替隊友緩頰，但外界對於格林依舊批評不斷，這讓格林本人也跳出來說明。

格林在《今日美國》的採訪中表示，會用比較激烈的方式與杜蘭特講話，是因為他們關係很親近。格林還表明，自己與杜蘭特是好朋友，而且有時候杜蘭特也會對他大吼。

「很難闡述我跟杜蘭特之間有多親近，但去年夏天我們密切的在一起訓練，這是一種超越籃球的關係，這是很特別的。而外界將焦點放在我如何跟杜蘭特講話，而不是我和他說了甚麼，但杜蘭特很了解我是甚麼樣的人，所以他能理解我為什麼這麼激動。」