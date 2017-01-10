經典賽》台灣隊移師嘉義縣立棒球場訓練

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕經典賽台灣代表隊原本在台中進行訓練，但因球場要辦理比賽，代表隊先是開拔至雲林縣斗六棒球場，昨天起南下嘉義縣立棒球場訓練兩天，50人名單內有30多人參加，包括球星林智勝、高國輝與胡金龍等人。

經典賽分區賽3月7日至9日將在韓國舉行，台灣隊的對手有韓國、荷蘭和以色列，除韓、荷是傳統棒球強權，以色列有許多美國大聯盟好手助陣，也不好惹，可說場場都是硬戰。

但除代表隊組隊一波多折，多位旅外好手婉拒參加外，連國內訓練場地也喬不攏，被迫在台中、雲林和嘉義等場地游走，難免影響到球員的訓練。

代表隊結束嘉義的訓練後，先休息1天，再返回台中場地，除夕起放年假4天，收假之後就要前往南半球的澳洲移地訓練，預計3月1日轉往韓國熟悉場地。

台灣經典賽代表隊總教練郭泰源（右）緊盯著球員練習。（記者蔡宗勳攝）

台灣經典賽代表隊國手正在嘉義縣立棒球場訓練。（記者蔡宗勳攝）

林智勝（右）守備練習。（記者蔡宗勳攝）

台灣經典賽代表隊進行守備練習。（記者蔡宗勳攝）

「棒球情人」高國輝進行打擊練習。（記者蔡宗勳攝）