羽球》北部、中部穎迷有福了！ 世界球后週六見面會

〔記者卓佳萍／台北報導〕羽壇世界球后戴資穎去年耶誕夜與港都球迷度過美好佳節，贊助商VICTOR聽見北部與中部球迷聲音，戴資穎週六將與粉絲們見面，名額有限，粉絲要早點卡位。

世界球后戴資穎見面會將於週六（14日）早上10點30分於台北中正運動中心登場，現場僅開放150個名額，參加的穎迷即可獲得小戴親筆簽名海報並與小戴合照。

當天戴資穎將趕場，下午前往台中朝馬運動中心，活動預計15點30分開始，一樣限150人，兩場見面會若穿著贊助商品牌上衣的粉絲們，將額外獲得神秘小禮。

戴資穎去年簽名會與奶奶在照片牆前面合穎。（高雄市體育處提供）

戴資穎去年底於高雄舉辦見面會。（高雄市體育處提供）