NCAA》大學美足決戰 克萊門森大學最後1秒逆轉奪冠 （影音）
2017/01/10 14:46
〔體育中心／綜合報導〕NCAA美國大學美式足球賽，今天稍早在坦帕舉行冠軍賽，對戰組合跟去年一樣是克萊門森大學與阿拉巴馬大學。比賽最後讀秒時刻，克萊門森在明星四分衛華森（Deshaun Watson）帶領之下於最後1秒中由倫夫洛（Hunter Renfrow）達陣成功，以35：31絕殺阿拉巴馬，奪得本季NCAA美足冠軍。
阿拉巴馬在上半場靠著跑鋒史卡布洛（Bo Scarbrough）兩度達陣，以14：0暫時領先，接下來克萊門森以長程衝刺配合短傳找到突破機會，外界賽前預測大多失準。
最後2分鐘，比數28：31，落後3分的克萊門森靠華森在己方半場32碼處開始反攻，經過68碼之後靠一次橫向傳球給右側無人防守的倫夫洛，完成逆轉的達陣得分。這波進攻裡，克萊門森6次傳球成功都沒有掉球。
「我高興到說不出話來，」華森賽後表示，「去年輸球之後我們捲土重來，全隊的努力不只是為了自己，也為了關心我們的校友與球迷。」
華森（右）親吻冠軍獎盃。（USA Today）
倫夫洛（右）完成2碼達陣，幫助球隊奪冠。（USA Today）
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