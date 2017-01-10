中職》「蔗總」開綠燈 高國慶今年挑戰單季10盜

高國慶今年要挑戰單季10盜。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅代總教練黃甘霖過去是中職連5屆盜壘王，在他帶領下，就連38歲老將高國慶都說，「只要總教練開綠燈，我願意挑戰單季10盜！」

在前兩天開訓活動後，獅隊今起在台南球場正式操練，將採一連16天不休假的方式。「甘蔗」黃甘霖除了想帶出不同的春訓風格，也希望今年球季能打出「速度」新球風，鼓勵球員多盜壘。

今年有「蔗總」領軍，高國慶笑說，「我聞到以前呂總（呂文生）帶兵三連霸的味道了。」他認為黃甘霖很好親近，而且強調速度戰，也很符合目前棒球的趨勢。

「我認為前幾年球隊盜壘的機會實在太少，也缺少很多積極進攻得分的機會。」高國慶雖然一向被隊友虧腳程慢，但他卻很鼓勵隊友多跑，「你看像Lamigo就真的很會跑，王柏融、林智平一上壘，就會讓人害怕。」

高國慶去年只有一盜，生涯累計也才29盜，但他說自己有跟總教練講，願意挑戰單季10盜。蔗總也已下達綠燈指令，「7局以前開綠燈，1到9棒能跑就跑吧，包括國慶在內。」