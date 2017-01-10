中職》手肘韌帶輕微撕裂傷 蘇智傑開季先擔任DH

統一獅春訓，選手蘇智傑（右）。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕22歲的蘇智傑從去年球季結束後就出現傳球會痛的症狀，檢查後發現是右手肘韌帶輕微撕裂傷，他表示目前狀況已有改善。獅隊代總教練黃甘霖也不擔心，表示可能會讓他先擔任指定打擊。

蘇智傑在去年季中以選秀狀元之姿加盟獅隊，出賽44場繳出3成33打擊率和9轟的不俗成績。只是球季結束後，蘇智傑發現傳球會痛，也到醫院接受核磁共振（MRI）檢查，發現是右手肘輕微撕裂傷後，就先暫停投球，但對接球和打擊並不影響。

對於蘇智傑的情況，黃甘霖說，「智傑可能傳球的進度會慢一點，新球季我是將他定位指定打擊和一壘。」黃甘霖認為蘇智傑的打擊不錯，開季可能會安排他擔任DH，至於開季一壘手可能會交給高國慶，再視蘇智傑的情況安排他守一壘。