中職》黃甘霖對隊徽有新解 宣告獅隊要讓其他3隊好看
2017/01/10 15:09
統一獅春訓，選手暖身準備參與訓練。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕黃甘霖希望帶領獅隊打出速度新球風，對於球隊的全新隊徽，他也下了新的注解，「獅子跳出火焰，準備讓其他3隊好看。」
獅隊在新球季就宣告兩大改變，其一是由代總教練黃甘霖領軍，其二則公布球隊全新的視覺形象及隊徽。雖然有球迷認為獅頭貫穿「U」字的新隊徽，似乎有些不吉利，但黃甘霖卻給了霸氣新解。
黃甘霖認為橘色的「U」字象徵火焰，代表獅子跳出火焰，是霸氣十足的展現，「在新球季要給其他3隊好看，大家要小心了。」
在二軍當了5年教頭，黃甘霖今年升上一軍領軍，希望讓二軍球員也有公平機會，「我會給所有球員機會，我跟他們說，只要狀況好的人，開季就能上一軍。」像游擊防區就有4人在爭，包括黃恩賜、吳國豪、陳傑憲和潘彥廷，「我沒有在分大小牌，就讓球員去公平競爭。」
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