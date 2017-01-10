NBA》下一季海外賽敲定 勇士隊深圳、上海對陣灰狼

勇士和灰狼今年季前賽將造訪深圳與上海。（資料照，今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕ESPN今天報導，中國媒體率先披露下一季海外賽組合，人氣超夯的勇士隊今年季前賽將造訪深圳與上海，對手將是有中國老闆的灰狼隊。

中國蔣立章去年入股灰狼隊，成為NBA第一位中國籍老闆，他年僅35歲，從廣告業務起家，去年他正式入股，擁有灰狼隊5%的股份，也促成了灰狼隊海外賽契機，這將是灰狼隊首度造訪中國。

前年奪冠的西部勁旅勇士隊曾在2013年到中國進行海外賽，當時戰績沒有現在搶眼，四年過後，中國球迷這次將一飽眼福，柯瑞、K湯普森與杜蘭特超級球星等級球員將大展身手獻技。