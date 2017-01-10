NBA》下一季海外賽敲定 勇士隊深圳、上海對陣灰狼
2017/01/10 15:19
勇士和灰狼今年季前賽將造訪深圳與上海。（資料照，今日美國）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕ESPN今天報導，中國媒體率先披露下一季海外賽組合，人氣超夯的勇士隊今年季前賽將造訪深圳與上海，對手將是有中國老闆的灰狼隊。
中國蔣立章去年入股灰狼隊，成為NBA第一位中國籍老闆，他年僅35歲，從廣告業務起家，去年他正式入股，擁有灰狼隊5%的股份，也促成了灰狼隊海外賽契機，這將是灰狼隊首度造訪中國。
前年奪冠的西部勁旅勇士隊曾在2013年到中國進行海外賽，當時戰績沒有現在搶眼，四年過後，中國球迷這次將一飽眼福，柯瑞、K湯普森與杜蘭特超級球星等級球員將大展身手獻技。
相關新聞
- NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭
- NBA》飆罵風波 格林喊冤：與KD關係好才這樣
- NBA》不滿被酸是「魯蛇」 推特王槓上AV女神
- NBA》湯斯砍34分奪諾天王風采 灰狼力克小牛
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
推薦新聞
-
NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光2017/01/10 16:35
-
中職》萊恩有愛心 邀球迷關懷植物人2017/01/10 15:40
-
中職》今年固定先發 林子崴要找回榜眼身手2017/01/10 15:18
-
NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭2017/01/10 15:09
-
羽球》北部、中部穎迷有福了！ 世界球后週六見面會2017/01/10 13:50