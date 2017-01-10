中職》今年固定先發 林子崴要找回榜眼身手
2017/01/10 15:18
統一獅春訓，投手林子崴。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕去年先發、後援兩頭跑，林子崴的表現不如教練團預期，今年則會固定先發，希望找回榜眼身手。
「子崴去年定位不固定，一下子先發，一下子又變後援，我認為這樣對球員並不好，今年將他固定在先發投手位置，就不會變了。」獅隊代總教練黃甘霖說。
21歲的林子崴在前年季中獲獅隊第一指名選中，也以530萬簽約金、100萬激勵獎金加盟，備受教練團期待。只是他去年出賽29場，繳出2勝1敗、防禦率7.38的成績並不如預期，且在去年例行賽尾聲就出現背部拉傷狀況。
黃甘霖認為如果不固定定位，會讓球員不好調整，也因此今年開季之前就一一打電話給球員。林子崴認為可以固定先發，對自己比較好，也希望新球季可以穩定出賽。
林子崴。（記者黃志源攝）
林子崴。（記者黃志源攝）
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